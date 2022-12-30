Серхи Роберто: «СМИ лгали о моём нежелании соглашаться на сокращение зарплаты в «Барселоне»

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался на тему сокращения зарплаты.

Некоторое время назад из-за финансовых проблем руководство «Барселоны» было вынуждено уговаривать высокооплачиваемых игроков команды согласиться на урезанную зарплату. В прессе неоднократно сообщалось, что не все футболисты были готовы помочь клубу таким образом.

«Вопрос сокращения зарплаты – то, что задело меня больше всего. Дело в том, что СМИ утверждали, будто многие из нас отказали клубу – но это было ложью. Мы всегда были готовы помочь «Барселоне». Согласившись на продление контракта, я принял урезанную зарплату», – цитируют Серхи Роберто испанские ресурсы.