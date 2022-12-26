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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, сколько лет ещё сможет выступать на высшем уровне

26 Декабря 2022 • 16:32 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о том, сколько лет он ещё будет в состоянии выступать на высшем уровне.

По словам 34-летнего футболиста, ещё как минимум три года он сможет поддерживать свою нынешнюю форму.

«10 или 15 лет я работал над тем, чтобы играть как можно дольше. Я не ощущаю себя старше своих коллег», — приводит слова Левандовски Football Espana.

Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он также выступал за «Баварию и дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне польский форвард провёл за «сине-гранатовых» 19 матчей, забив в них 18 голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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