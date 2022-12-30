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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто высказался о возможной игре с Месси и Бускетсом в МЛС

30 Декабря 2022 • 01:52 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто ответил на вопрос о продолжении карьеры в МЛС.

Как известно, уже следующим летом за океан могут отправиться Лионель Месси и Серхио Бускетс. 30-летний Роберто тоже связан с возможным отъездом в один из клубов МЛС, и самому защитнику такой вариант нравится: «Не знаю, каковы мысли Лео и Серхио на этот счёт, но сейчас многие хотели бы выступать в МЛС – и дело не в деньгах, а в самом опыте. Я всегда говорил, что мне было бы интересно играть и жить в США – но не сейчас, а через два-три года», – цитируют испанские СМИ Серхи Роберто, чей контракт с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс Серхи Роберто МЛС трансферы футбола - лето 2023
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