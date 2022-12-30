Серхи Роберто высказался о возможной игре с Месси и Бускетсом в МЛС

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто ответил на вопрос о продолжении карьеры в МЛС.

Как известно, уже следующим летом за океан могут отправиться Лионель Месси и Серхио Бускетс. 30-летний Роберто тоже связан с возможным отъездом в один из клубов МЛС, и самому защитнику такой вариант нравится: «Не знаю, каковы мысли Лео и Серхио на этот счёт, но сейчас многие хотели бы выступать в МЛС – и дело не в деньгах, а в самом опыте. Я всегда говорил, что мне было бы интересно играть и жить в США – но не сейчас, а через два-три года», – цитируют испанские СМИ Серхи Роберто, чей контракт с «Барселоной» истекает летом 2023 года.