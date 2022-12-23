Финалисты ЧМ-2022 Кунде и Дембеле смогут сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

Защитник Жюль Кунде и вингер Усман Дембеле в скором времени вернутся в расположение «Барселоны».

Оба футболиста сыграли немаловажную роль на пути сборной Франции к финалу чемпионата мира, который был проигран Аргентине в серии послематчевых пенальти. По информации издания Sport, оба француза вернутся к тренировкам с «Барселоной» в понедельник, также Хави Эрнандес сможет рассчитывать на обоих в предстоящем матче испанской Ла Лиги против «Эспаньола», который пройдёт 31 декабря.

Жюль Кунде принял участие в шести встречах сборной Франции на чемпионате мира, а Усман Дембеле сыграл в семи поединках, отметившись двумя ассистами.