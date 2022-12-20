Френки де Йонг добровольно сократил отпуск и вернулся к тренировкам «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг решил отказаться от части отпуска, положенного после чемпионата мира в Катаре.

Хавбек в составе сборной Нидерландов добрался до четвертьфинала мундиаля, где «оранжевые» уступили в серии послематчевых пенальти будущим чемпионам – аргентинцам. Как информирует издание Sport, де Йонг добровольно принял решение раньше времени вернуться к тренировкам с «Барселоной», чтобы быстрее набрать оптимальную форму к возобновлению клубного сезона.

В активе 25-летнего игрока один гол и одна результативная передача в пяти поединках чемпионата мира.

31 декабря «Барселона» сыграет против «Эспаньола» в рамках Ла Лиги.