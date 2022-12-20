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Френки де Йонг добровольно сократил отпуск и вернулся к тренировкам «Барселоны»

20 Декабря 2022 • 22:02 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг решил отказаться от части отпуска, положенного после чемпионата мира в Катаре.

Хавбек в составе сборной Нидерландов добрался до четвертьфинала мундиаля, где «оранжевые» уступили в серии послематчевых пенальти будущим чемпионам – аргентинцам. Как информирует издание Sport, де Йонг добровольно принял решение раньше времени вернуться к тренировкам с «Барселоной», чтобы быстрее набрать оптимальную форму к возобновлению клубного сезона.

В активе 25-летнего игрока один гол и одна результативная передача в пяти поединках чемпионата мира.

31 декабря «Барселона» сыграет против «Эспаньола» в рамках Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг сборная Нидерландов
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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