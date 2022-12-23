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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не оставляет надежд на подписание Депая в январе

23 Декабря 2022 • 23:04 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Итальянская «Рома» надеется усилить атаку нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Как уже сообщалось, сам нидерландский футболист предпочитает остаться в стане «сине-гранатовых» до конца сезона, чтобы летом сменить клуб в качестве свободного агента, а «Барселона» готова отпустить 28-летнего форварда в январе для извлечения средств от продажи. По информации издания Sport, «Рома», об интересе которой известно уже давно, не оставляет надежд на трансфер, несмотря на нежелание уходить самого игрока.

Интерес к Мемфису Депаю также проявляли английский «Ньюкасл» и турецкий «Галатасарай».

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Рома Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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