«Рома» не оставляет надежд на подписание Депая в январе

Итальянская «Рома» надеется усилить атаку нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Как уже сообщалось, сам нидерландский футболист предпочитает остаться в стане «сине-гранатовых» до конца сезона, чтобы летом сменить клуб в качестве свободного агента, а «Барселона» готова отпустить 28-летнего форварда в январе для извлечения средств от продажи. По информации издания Sport, «Рома», об интересе которой известно уже давно, не оставляет надежд на трансфер, несмотря на нежелание уходить самого игрока.

Интерес к Мемфису Депаю также проявляли английский «Ньюкасл» и турецкий «Галатасарай».