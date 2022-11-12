Педри: «Никогда не забуду гол Иньесты в финале чемпионата мира»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о том, как отреагировал на гол Андреса Иньесты в финале чемпионата мира 2010 года в ворота сборной Нидерландов. Напомним, этот мяч принёс Испании первый и пока единственный в истории кубок мира.

«Я никогда не забуду гол Иньесты в финале чемпионата мира. Помню, что тогда я находился вместе со своей семьёй в Тенерифе. Когда Андрес забил, мы ощутили невероятные эмоции. Все прыгали по комнате и радовались победе», – цитирует Педри издание Marca.

Напомним, Педри попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре. «Красной фурией» руководит экс-наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике.