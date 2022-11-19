Гави: «Я получаю больше внимания от девушек»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал о том, пользуется ли он популярностью среди девушек после того, как пробился в основу «сине-гранатовых».

«Я получаю больше внимания от девушек, но это нормально. Я всё прекрасно знаю. Думаю, ко мне в будущем будет ещё больший интерес», – цитирует Гави Barca Universal.

Напомним, пару месяцев назад Гави продлил свой контракт с «Барселоной». Ранее в услугах полузащитника были заинтересованы многие топ-клубы Европы. Сумма отступных футболиста по новому соглашению с «сине-гранатовыми» составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету Гави одна результативная передача в чемпионате Испании.