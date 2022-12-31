«Барселона» объявила состав на матч с «Эспаньолом»

В Испании возобновились матчи национального чемпионата, «Барселона» сегодня сражается с «Эспаньолом», встреча начнется уже через полчаса. Накануне игры наставник каталонской команды Хави Эрнандес объявил стартовый состав на игру.

«Барселона»: тер Штеген, Педри, Левандовски, Фати, Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Гави.

Запасные: Бельерин, Араухо, Серхио, Дембеле, Ферран Торрес, Депай, Кесси, Кунде, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Бальде, Арнау.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Эспаньол» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.