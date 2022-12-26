Фати заменит Левандовски в основе «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати в ближайшем туре чемпионата Испании с «Эспаньолом» должен выйти в стартовом составе. По информации от Mundo Deportivo, испанец будет действовать на позиции центрального нападающего.

Так как основной форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации, в стартовом составе выйдет именно Фати, а не Мемфис Депай, который неплохо отыграл за сборную Нидерландов на чемпионате мира.

Напомним, Депай должен покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Ранее ходили активные слухи о возможном переходе футболиста в «Ньюкасл».