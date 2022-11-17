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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» настаивает на подписании Бельерина

17 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 10.50
31.12 17:00

«Рома» настаивает на трансфере защитника «Барселоны» Эктора Бельерина, сообщает Томас Андреу.

По информации источника, главный тренер риской команды Жозе Моуринью нуждается в правом защитнике, коим и является 27-летний испанец. Однако сам Бельерин не горит желанием покидать Каталонию в зимнее трансферное окно, о чём уже уведомил итальянский клуб.

Напомним, что «Бельерин» перешёл в «Барселону» в начале сентября из лондонского «Арсенала». В составе «сине-гранатовых» защитник успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Бельерина в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Эктор Бельерин
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