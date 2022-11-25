Бальде: «Я продолжаю учиться под руководством Хави, он мне очень сильно доверяет»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом, который в нынешнем сезоне часто доверяет 19-летнему футболисту место в основном составе.

«Я продолжаю учиться под руководством Хави, он мне очень сильно доверяет. Я получил очень много игровых минут в нынешнем сезоне, за что я чрезмерно благодарен», – цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, Бальде получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира, заменив травмированного Хосе Гайя из «Валенсии». В нынешнем сезоне на счету Алехандро одна результативная передача в чемпионате Испании.