«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Жироны»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Жироны» Алешу Гарсии Серрано, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, руководство каталонского клуба обратило внимание на 25-летнего испанца в связи с предстоящим уходом Серхио Бускетса и не самой лучшей игрой новичка команды Франка Кесси. Ожидается, что трансфер состоится следующим летом, когда истечёт срок действия контракта Гарсии с «Жироной», и «Барселона» сможет забрать его бесплатно.

В текущем сезоне хавбек провёл за свою команду 14 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу с 37 набранными очками в своём активе. На счету ближайшего преследователя каталонцев «Реала» 35 баллов.