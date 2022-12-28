«Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать летом Иньиго Мартинеса

Каталонская «Барселона» по-прежнему заинтересована в трансфере защитника «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинеса. По информации от Sport, команда Хави Эрнандеса хочет подписать 31-летнего защитника следующим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что спортивные директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани в данный момент уже активно работает над будущим трансфером. «Барселона» также хочет на бесплатной основе летом полузащитника «Челси» Н’Голо Канте и нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

Напомним, «Барселоне» летом точно нужно будет пригласить нового центрального защитника, так как Херард Пике недавно завершил карьеру.