Педри: «Вальверде забил 8 голов в этом сезоне? Он просто стал играть ближе к чужим воротам»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри оценил результативность хавбека мадридского «Реала» Федерико Вальверде в этом сезоне. Напомним, на счету уругвайца 8 голов во всех соревнованиях.

«Вальверде забил 8 голов в этом сезоне? Он просто стал играть ближе к чужим воротам. Федерико является отличным примером. Мне тоже нужно подтянуть этот аспект», – цитирует футболиста «Барселоны» Marca.

Напомним, Вальверде в нынешнем сезоне забил уже больше голов, чем за все предыдущие кампании в футболке мадридского «Реала». Тем не менее, «сливочные» пока отстают от «Барселоны» в Ла Лиге на два очка.