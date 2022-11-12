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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Вальверде забил 8 голов в этом сезоне? Он просто стал играть ближе к чужим воротам»

12 Ноября 2022 • 10:54 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
31.12 17:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри оценил результативность хавбека мадридского «Реала» Федерико Вальверде в этом сезоне. Напомним, на счету уругвайца 8 голов во всех соревнованиях.

«Вальверде забил 8 голов в этом сезоне? Он просто стал играть ближе к чужим воротам. Федерико является отличным примером. Мне тоже нужно подтянуть этот аспект», – цитирует футболиста «Барселоны» Marca.

Напомним, Вальверде в нынешнем сезоне забил уже больше голов, чем за все предыдущие кампании в футболке мадридского «Реала». Тем не менее, «сливочные» пока отстают от «Барселоны» в Ла Лиге на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде Педри
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