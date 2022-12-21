Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Селтика» Постекоглу отрицает, что «Барселона» сделала предложение по Юрановичу

21 Декабря 2022 • 11:17 Комментировать
Селтик
...
Ливингстон
1 1.13 X 8.50 2 21.00
Через 10 ч. 59 мин.

Каталонская «Барселона» не делала предложений по трансферу защитника «Селтика» Йосипа Юрановича. Об этом утверждает главный тренер шотландского клуба Анге Постекоглу.

По информации от Mundo Deportivo, наставник «Селтика» считает эти слухи неправдоподобными. Ранее появлялись новости, что «кельты» будут готовы расстаться с защитником в январское трансферное окно.

Напомним, «Барселона» до сих пор находится в поисках нового правого защитника. Хорошо выступив на чемпионате мира в составе сборной Хорватии, Юранович заставил скаутов каталонского клуба обратить на себя внимание.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Селтик Анге Постекоглу Йосип Юранович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛТИК ЛИВИНГСТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
11:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы должны выиграть трофей в следующем году, Ла Лига будет главным приоритетом»
11:17 · Испания. Ла Лига
Тренер «Селтика» Постекоглу отрицает, что «Барселона» сделала предложение по Юрановичу
11:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны»
10:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти был недоволен поведением игроков «Реала» перед чемпионатом мира 1
10:40 · Германия. Бундеслига
Гвардиол – одна из главных трансферных целей «Реала»
10:33 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Могу ли я стать ассистентом Хави? Не думаю, что это невозможно»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» изучает возможность подписания Иско
05:40 · Испания. Ла Лига
Хави: Нужно быть эмоционально уравновешенным, чтобы тренировать «Барселону»
05:00 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, как пытался заполучить Месси в «Ювентус»
04:11 · Испания. Ла Лига
Каталонское дерби признано событием «с повышенным риском»
04:09 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов продать игрока, от которого отказался Симеоне
01:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересована в Раскине из «Стандарда»
01:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» будет бороться за победу во всех турнирах»
00:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» вышли в 1/8 финала Кубка короля
Все новости
Рекомендуем