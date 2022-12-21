Тренер «Селтика» Постекоглу отрицает, что «Барселона» сделала предложение по Юрановичу

Каталонская «Барселона» не делала предложений по трансферу защитника «Селтика» Йосипа Юрановича. Об этом утверждает главный тренер шотландского клуба Анге Постекоглу.

По информации от Mundo Deportivo, наставник «Селтика» считает эти слухи неправдоподобными. Ранее появлялись новости, что «кельты» будут готовы расстаться с защитником в январское трансферное окно.

Напомним, «Барселона» до сих пор находится в поисках нового правого защитника. Хорошо выступив на чемпионате мира в составе сборной Хорватии, Юранович заставил скаутов каталонского клуба обратить на себя внимание.