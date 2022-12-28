Хави поддерживает продление контрактов с тремя игроками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассчитывает, что клуб продлит контракты Серхи Роберто, Алехандро Бальде и Маркоса Алонсо.

Соглашения 30-летнего Роберто и 31-летнего Алонсо истекают уже в конце сезона, а 19-летний Бальде связан с клубом договором, рассчитанным до 2024 года. По информации издания Mundo Deportivo, Хави поддерживает продление контрактов со всеми тремя игроками. Руководство клуба уже начало работу в данном направлении.

Маркос Алонсо защищает цвета «Барселоны» с лета текущего года, а Серхи Роберто и Алехандро Бальде – выпускники молодёжной академии каталонского гранда.