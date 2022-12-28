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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави поддерживает продление контрактов с тремя игроками «Барселоны»

28 Декабря 2022 • 00:11 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассчитывает, что клуб продлит контракты Серхи Роберто, Алехандро Бальде и Маркоса Алонсо.

Соглашения 30-летнего Роберто и 31-летнего Алонсо истекают уже в конце сезона, а 19-летний Бальде связан с клубом договором, рассчитанным до 2024 года. По информации издания Mundo Deportivo, Хави поддерживает продление контрактов со всеми тремя игроками. Руководство клуба уже начало работу в данном направлении.

Маркос Алонсо защищает цвета «Барселоны» с лета текущего года, а Серхи Роберто и Алехандро Бальде – выпускники молодёжной академии каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Маркос Алонсо Серхи Роберто Алехандро Бальде
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