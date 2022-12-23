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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати — о попадании в первую команду «Барселоны»: «Я не поверил своим глазам, когда увидел Суареса и Месси»

23 Декабря 2022 • 09:23 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати вспомнил о своей первой тренировке в составе «сине-гранатовых».

Напомним, 20-летний вингер является воспитанником испанского клуба, за основную команду которого выступает с 2020 года.

Молодой футболист признался, что был ошеломлён, увидев в раздевалке таких звёзд, как Лионель Месси и Луис Суарес.

«Я поднялся по лестнице, ведущей от «Барселоны Б», чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении. Затем, когда я вошёл в раздевалку и увидел Суареса, Месси и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча», — цитирует Фати Mundo Deportivo.

В общей сложности Фати провёл в составе «Барселоны» 78 матчей, забив 22 гола, а также отдав девять результативных передач. Ранее сообщалось, что каталонцы могут расстаться с испанским футболистом зимой. Одним из претендентов на вингера является туринский «Ювентус».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Луис Суарес Ансу Фати
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