Ферран Торрес: «Стараюсь изучать каждое движение Левандовски»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес рассказал, что думает об игре с Робертом Левандовски.

Польский нападающий присоединился к «Барселоне» перед началом текущего сезона, перебравшись из «Баварии», и уже успел отметиться 18 голами за «сине-гранатовых». Торрес в свою очередь пополнил ряды каталонского гранда в начале года, перейдя из «Манчестер Сити».

«Играя и тренируясь с Левандовски, я стараюсь присматриваться к каждой детали, изучать все его движения. Я тоже играю в атаке, и я хочу учиться у него, как у одного из лучших в своём деле. Очень приятно выступать за одну команду с футболистом такого уровня, как Роберт», – заявил Ферран Торрес.