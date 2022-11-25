Педри: «Асенсио? Думаю, все хорошие игроки должны выступать за «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал возможный переход в команду хавбека мадридского «Реала» Марко Асенсио. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Асенсио в «Барселоне»? Посмотрим, что произойдёт в конце сезона с его контракта. Я думаю, что все хорошие футболисты должны выступать за «Барселону», – цитирует Педри издание El Partidazo Cope.

Напомним, что Асенсио ранее давал интервью, в котором не стал исключать возможный переход в «Барселону» в будущем. Кандидатура игрока в данный момент обсуждается руководством «сине-гранатовых».