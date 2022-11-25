Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Асенсио? Думаю, все хорошие игроки должны выступать за «Барселону»

25 Ноября 2022 • 11:02 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 10.50
31.12 17:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал возможный переход в команду хавбека мадридского «Реала» Марко Асенсио. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Асенсио в «Барселоне»? Посмотрим, что произойдёт в конце сезона с его контракта. Я думаю, что все хорошие футболисты должны выступать за «Барселону», – цитирует Педри издание El Partidazo Cope.

Напомним, что Асенсио ранее давал интервью, в котором не стал исключать возможный переход в «Барселону» в будущем. Кандидатура игрока в данный момент обсуждается руководством «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
12:23 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Однажды Модрич попытался поздравить меня с днём рождения на французском»
12:16 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Я продолжаю учиться под руководством Хави, он мне очень сильно доверяет»
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «Не ожидал, что мой дебют на чемпионате мира окажется настолько хорошим»
11:02 · Испания. Ла Лига
Педри: «Асенсио? Думаю, все хорошие игроки должны выступать за «Барселону»
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама
09:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» по-прежнему не заинтересован в Роналду 1
24 Ноября
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в 2025 году хочет пригласить Артету на пост главного тренера
14:10 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Барселона» работает над моим новым контрактом»
14:02 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Мы с Педри – совершенно разные»
13:55 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Модрич удивился, когда узнал, что моему отцу скоро исполнится 36»
13:35 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не переживают по поводу травмы Бензема
13:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Асенсио: «Иногда удивляюсь, как у Гави получается показывать такой уровень в 18 лет»
13:10 · Испания. Ла Лига
Коэнтрау: «Нет сомнений, что в нынешнем «Реале» Роналду забивал бы по 60 голов за сезон»
13:04 · Испания. Ла Лига
Бензема должен восстановиться через две недели
12:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Родриго: «Вижу себя тем, кто будет выигрывать для Бразилии матчи на чемпионате мира»
Все новости
Рекомендуем