В «Барселоне» надеются услышать ответ Бускетса в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в скором времени должен будет определиться со своим будущим.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продлить контракт с ветераном, однако тот всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в МЛС по окончании текущего сезона. По информации Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» надеется, что вопрос будет разрешён в скором времени. От Бускетса ждут окончательного решения по будущему до его возвращения к тренировкам после катарского мундиаля.

Сборная Испании с Серхио Бускетсом в составе не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира, уступив Марокко в серии пенальти.