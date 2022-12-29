Конте – большой поклонник Кесси, но трансфер вряд ли состоится

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высоко оценивает способности полузащитника «Барселоны» Франка Кесси.

Как уже сообщалось, руководство «шпор» готово приобрести ивуарийца в январе, однако каталонский клуб не намерен расставаться с 26-летним футболистом, который не всегда проходит в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. Как информирует журналист Аласдейр Голд, в подписании Кесси заинтересован лично Антонио Конте, высоко оценивающий уровень хавбека. Трансфер, впрочем, вряд ли произойдёт, поскольку усиление полузащиты не является приоритетной целью лондонцев в зимнее трансферное окно.