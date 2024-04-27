Легенда «Манчестер Юнайтед» предвкушает дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о предстоящем поединке между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в рамках 35-го тура Премьер-лиги.

«Это важный момент сезона для «Арсенала». От предстоящего дерби будет зависеть очень многое в АПЛ. Дерби северного Лондона – это матч, который я очень жду. Получаю удовольствие от этого противостояния», - передает слова Невилла Sky Sports.

После 34 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 77 баллов и лидируют в турнирной таблице. Что касается «Тоттенхэма», то столичный коллектив с 60 очками идет на пятой позиции.