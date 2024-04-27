Линекер оценил игру Хаверца за «Арсенал»

Экс-футболист сборной Англии, а ныне эксперт Гари Линекер высказался об игре нападающего лондонского «Арсенала» Кая Хаверца.
«Кай отлично действует в роли ложной девятки. За последнее время он забил много голов. Хаверц отлично забегает за спину защитникам. Мне кажется, он делает это лучшей всех в этом сезоне Премьер-лиги. Особенно в последние несколько месяцев, когда он полностью адаптировался в команде», - передает слова Линекера The Two Robbies.
В нынешнем сезоне Хаверц принял участие в 47 поединках, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.
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