Линекер оценил игру Хаверца за «Арсенал»

«Кай отлично действует в роли ложной девятки. За последнее время он забил много голов. Хаверц отлично забегает за спину защитникам. Мне кажется, он делает это лучшей всех в этом сезоне Премьер-лиги. Особенно в последние несколько месяцев, когда он полностью адаптировался в команде», - передает слова Линекера The Two Robbies.