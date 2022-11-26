Маттеус: «Педри и Гави поведут за собой вперёд это поколение»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус очень высоко оценил таланты полузащитников каталонской «Барселоны» Педри и Гави, которые также выступают в основном составе сборной Испании.

«Педри и Гави поведут за собой вперёд это поколение», – цитирует легенду сборной Германии испанское издание Marca.

Напомним, завтра сборные Германии и Испании встретятся между собой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. В случае победы «красной фурии», немцы могут второй раз подряд не выйти в раунд плей-офф мундиаля. В 2018 году «бундестим» не смогли выйти из группы с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.