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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маттеус: «Педри и Гави поведут за собой вперёд это поколение»

26 Ноября 2022 • 11:57 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус очень высоко оценил таланты полузащитников каталонской «Барселоны» Педри и Гави, которые также выступают в основном составе сборной Испании.

«Педри и Гави поведут за собой вперёд это поколение», – цитирует легенду сборной Германии испанское издание Marca.

Напомним, завтра сборные Германии и Испании встретятся между собой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. В случае победы «красной фурии», немцы могут второй раз подряд не выйти в раунд плей-офф мундиаля. В 2018 году «бундестим» не смогли выйти из группы с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лотар Маттеус Педри Гави
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