Спортивный директор «Барселоны» высказался о вероятном уходе Кесси

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф заявил, что полузащитник Франк Кесси не будет отпущен в январе.

Ивуариец пока не смог зарекомендовать себя в каталонском клубе, поэтому слухи активно связывают его с возможным возвращением в итальянскую Серию А, также среди претендентов на Кесси фигурируют представители Английской премьер-лиги. По словам Кройфа, хавбек не покинет клуб зимой: «Я читал эти новости, но могу сказать, что расставание с Кесси не входит ни в наши планы, ни в планы самого игрока», – заявил в интервью Mundo Deportivo спортивный директор «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что против ухода 25-летнего футболиста выступает главный тренер Хави Эрнандес.