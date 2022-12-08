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Чемпионат Испании. Ла Лига

Спортивный директор «Барселоны» высказался о вероятном уходе Кесси

08 Декабря 2022 • 02:09 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф заявил, что полузащитник Франк Кесси не будет отпущен в январе.

Ивуариец пока не смог зарекомендовать себя в каталонском клубе, поэтому слухи активно связывают его с возможным возвращением в итальянскую Серию А, также среди претендентов на Кесси фигурируют представители Английской премьер-лиги. По словам Кройфа, хавбек не покинет клуб зимой: «Я читал эти новости, но могу сказать, что расставание с Кесси не входит ни в наши планы, ни в планы самого игрока», – заявил в интервью Mundo Deportivo спортивный директор «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что против ухода 25-летнего футболиста выступает главный тренер Хави Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Йорди Кройф Трансферы футбола - зима 2023
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