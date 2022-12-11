Источник: Сейчас Депай не ведёт переговоры ни с одним клубом, но открыт для предложений

«Барселоне» необходимо принять решение по вопросу будущего нидерландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент 28-летний футболист, чей контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года, не ведёт переговоры с другими клубами, но продолжает оставаться открытым для новых предложений.

Ранее сообщалось, что интерес к Депаю проявляют итальянская «Рома» и лондонский «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 20 миллионов евро.

Цвета каталонцев нападающий защищает с лета прошлого года. В текущем сезоне он провёл в составе «Барселоны» всего лишь три игры, отметившись в них одним забитым голом.