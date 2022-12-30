«Эспаньол» возмущён тем, что Левандовски разрешили сыграть в дерби

Мадридский суд по урегулированию споров приостановил решение о дисквалификации Роберта Левандовски до вынесения вердикта по апелляции. Таким образом, польский нападающий «Барселоны» сможет принять участие в субботнем дерби против «Эспаньола».

На страницах официального сайта «Эспаньола» было опубликовано заявление. В нём клуб выражает возмущение тем фактом, что дисквалификацию Роберта Левандовски приостановили менее чем за сутки до старта игры.

Соответствующее решение «Эспаньол» называет несправедливым и разочаровывающим. Клуб считает, что приостановка дисквалификации Роберта Левандовски создаёт негативный прецедент.