Ферран Торрес: «Мне довелось поработать с тремя лучшими тренерами в мире»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, как на него повлияли Хосеп Гвардиола, Луис Энрике и Хави Эрнандес.

22-летний игрок заявил, что научился «барселонскому» футболу, не являясь выпускником академии «сине-гранатовых», благодаря игре под руководством трёх знаменитых испанских специалистов: «Я не заканчивал Ла Масию, но прошёл школу трёх лучших тренеров мира – Гвардиолы, Энрике и Хави, – и это определённо сказалось на моём развитии. Я стал совершенно другим футболистом по сравнению с тем, каким я был до ухода из «Валенсии», – рассказал в интервью клубному каналу Торрес.

Ферран Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».