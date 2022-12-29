Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес: «Мне довелось поработать с тремя лучшими тренерами в мире»

29 Декабря 2022 • 22:09 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.12 16:00

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, как на него повлияли Хосеп Гвардиола, Луис Энрике и Хави Эрнандес.

22-летний игрок заявил, что научился «барселонскому» футболу, не являясь выпускником академии «сине-гранатовых», благодаря игре под руководством трёх знаменитых испанских специалистов: «Я не заканчивал Ла Масию, но прошёл школу трёх лучших тренеров мира – Гвардиолы, Энрике и Хави, – и это определённо сказалось на моём развитии. Я стал совершенно другим футболистом по сравнению с тем, каким я был до ухода из «Валенсии», – рассказал в интервью клубному каналу Торрес.

Ферран Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Луис Энрике Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
2
2
2.55 3.20 3.00
Видео
79 мин
Бетис Бетис
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
2.80 3.30 2.65
Видео
29.12.22 в 23:30
Атлетико М Атлетико М
Эльче Эльче
1.26 6.00 13.00
Видео
30.12.22 в 19:00
Хетафе Хетафе
Мальорка Мальорка
2.80 2.90 2.95
Видео
30.12.22 в 21:15
Кадис Кадис
Альмерия Альмерия
2.41 3.15 3.25
Видео
30.12.22 в 21:15
Сельта Сельта
Севилья Севилья
2.47 3.25 3.05
Видео
30.12.22 в 23:30
Вальядолид Вальядолид
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.80 4.60 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Декабря
22:46 · Испания. Ла Лига
Мостовой не сомневается в том, что «Реал» обыграет «Вальядолид»
22:45 · Испания. Ла Лига
Пресс-служба «Барселоны» - о смерти Пеле: «Он сделал футбол лучше, чем когда-либо»
22:11 · Испания. Ла Лига
​«Вальядолид» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 30 декабря 2022
22:09 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Мне довелось поработать с тремя лучшими тренерами в мире»
21:06 · Испания. Ла Лига
«Жирона» едва не одержала волевую победу над «Райо Вальекано»
20:55 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Стараюсь изучать каждое движение Левандовски»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Конте – большой поклонник Кесси, но трансфер вряд ли состоится
20:24 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Победа 4:0 над «Реалом» – один из лучших моментов в моей карьере»
19:57 · Испания. Ла Лига
​Хесе: Мбаппе хотел в «Реал», на него надавили 2
19:47 · Испания. Ла Лига
​Месси – в списке: В Испании назвали 10 лучших футболистов года
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Журналист назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании РПЛ никого не волнует»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Были разговоры по испанскому «Вильярреалу»
17:19 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» хочет подписать Мукоко бесплатно
17:09 · Италия. Серия А
​«Реал» задумал вернуть Тео Эрнандеса 1
Все новости
Рекомендуем