Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» следит за двумя футболистами «Вильярреала»

10 Ноября 2022 • 21:34 Комментировать
Эспаньол
0:1
Вильярреал
окончен

«Барселона» изучает возможность подписание Хуана Фойта и Хорхе Куэнки, выступающих за «Вильярреал».

Скауты каталонского клуба посетили вчерашний матч «жёлтой субмарины» против «Эспаньола», чтобы оценить уровень игры двух защитников, докладывает журналист Габриэль Санс. Напомним, что минувшим летом «Барселона» уже пыталась приобрести Фойта, но не сумела согласовать условия сделки.

Контракт Хуана Фойта с «Вильярреалом» действует до 2026 года, а соглашение Хорхе Куэнки рассчитано до лета 2025. Стоимость футболистов оценивается порталом Transfermarkt в 25 и 6 млн евро соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хуан Фойт Хорхе Куэнка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
83 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
0
0
2.50 3.25 2.95
Видео
38 мин
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
0
0
2.41 3.30 3.10
Видео
10.11.22 в 23:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
1.25 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вернулся к кандидатуре Фекира, оценённого в 50 млн евро
21:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» следит за двумя футболистами «Вильярреала»
21:16 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Мбаппе и Кимпембе звали меня в «ПСЖ», но у них не было шансов меня переубедить»
19:29 · Италия. Серия А
​«Реалу» тоже интересен Леау слухи
18:41 · Испания. Ла Лига
​Пике: «Я не оскорблял мать арбитра»
18:14 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не накажут за претензии к судейству 1
16:57 · Испания. Ла Лига
​Депай может покинуть «Барселону», но остаться в Ла Лиге слухи
15:50 · Испания. Ла Лига
​Игрок «Барселоны» назвал судью «тупым», но не был наказан
15:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «В матче с «Кадисом» мы поможем, кем являемся» 1
14:52 · Испания. Ла Лига
Араухо высказался о завершении карьеры Пике
13:20 · Испания. Ла Лига
Альба не хочет покидать «Барселону»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может стать резервным вратарём «Барселоны»
12:20 · Испания. Ла Лига
Чуамени, Модрич и Кроос выйдут в основе на матч с «Кадисом»
11:40 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Нам повезло, что Левандовски сейчас играет в «Барселоне»
11:23 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» может уволить Сетьена спустя две недели после назначения 5
Все новости
Рекомендуем