«Барселона» следит за двумя футболистами «Вильярреала»

«Барселона» изучает возможность подписание Хуана Фойта и Хорхе Куэнки, выступающих за «Вильярреал».

Скауты каталонского клуба посетили вчерашний матч «жёлтой субмарины» против «Эспаньола», чтобы оценить уровень игры двух защитников, докладывает журналист Габриэль Санс. Напомним, что минувшим летом «Барселона» уже пыталась приобрести Фойта, но не сумела согласовать условия сделки.

Контракт Хуана Фойта с «Вильярреалом» действует до 2026 года, а соглашение Хорхе Куэнки рассчитано до лета 2025. Стоимость футболистов оценивается порталом Transfermarkt в 25 и 6 млн евро соответственно.