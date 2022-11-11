Левандовски: «Нужно чуть терпения»

Польский нападающий Роберт Левандовски считает, что болельщикам «Барселоны» необходимо набраться терпения, а не требовать скорых успехов. Поляк уверен, что после чемпионата мира «Барселона», как ни странно, будет выступать лучше - молодые игроки клуба, призванные в сборные, получат необходимый опыт, считает Левандовски.

- Этой команде нужно время для роста. Уверен, что молодежь «Барселоны», которая сыграет на чемпионате мира, получит бесценный опыт. В чемпионате дела идут очень хорошо. Нужно просто чуть больше терпения, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.