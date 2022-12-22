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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» всерьёз рассматривает трансфер Павара

22 Декабря 2022 • 16:10 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Каталонская «Барселона» может приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара, который уже уведомил руководство о своём желании уйти следующим летом. По информации от Diario AS, кандидатура француза становится всё более популярной в стане «сине-гранатовых».

Камнем преткновения может стать одна несостыковка: в новом клубе Павар хочет играть на позиции центрального защитника, тогда как «Барселона» видит его на правом фланге обороны.

Ранее также сообщалось, что у Павар плохие отношения с полузащитником Усманом Дембеле – это тоже пока отталкивает руководство «Барселоны» от трансфера защитника «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар
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