«Барселона» всерьёз рассматривает трансфер Павара

Каталонская «Барселона» может приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара, который уже уведомил руководство о своём желании уйти следующим летом. По информации от Diario AS, кандидатура француза становится всё более популярной в стане «сине-гранатовых».

Камнем преткновения может стать одна несостыковка: в новом клубе Павар хочет играть на позиции центрального защитника, тогда как «Барселона» видит его на правом фланге обороны.

Ранее также сообщалось, что у Павар плохие отношения с полузащитником Усманом Дембеле – это тоже пока отталкивает руководство «Барселоны» от трансфера защитника «Баварии».