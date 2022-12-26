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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг ожидает, что «Барселона» вновь постарается продать его в январе

26 Декабря 2022 • 16:54 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ожидает, что руководство клуба предпримет новые попытки продать его во время январского трансферного окна. По сообщениям от издания The Athletic, источник близкий к нидерландцу утверждает, что у футболиста действительно есть ощущение того, что от него вновь попытаются избавиться.

Тем не менее, мнение Френки не изменилось. Де Йонг не намерен покидать «Барселону» ни при каких обстоятельствах, так как игрок полностью счастлив на «Камп Ноу».

Следившие за Френки команды в лице «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ещё не охладили свой интерес к полузащитнику.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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