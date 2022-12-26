Кесси уверен, что сможет пробиться в основу «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси уверен, что скоро пробьётся в основной состав команды, несмотря на конкуренцию с такими игроками, как Серхио Бускетс, Педри и Гави. По информации от Sport, ивуариец активно тренируется несколько недель, даже несмотря на предоставленный отпуск в связи с перерывом на чемпионат мира.

Кесси ранее провёл встречу с руководством «Барселоны», на которой его убедили, что игровое время футболиста скоро должно увеличиться. Ранее ходили слухи, что ивуариец недоволен своим положением и хочет покинуть команду уже в января, хотя подписал контракт с командой лишь этим летом на правах свободного агента.