Бускетс может доиграть сезон в «Барселоне» с пониженной зарплатой

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс может доиграть нынешний сезон с пониженной зарплатой. По информации от Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» после чемпионата мира попросит хавбека подписать новый контракт, который тоже будет рассчитан до конца сезона. При этом, по условиям обновлённого соглашения, футболист будет зарабатывать меньше, чем раньше.

Таким образом «Барселона» хочет разгрузить зарплатную ведомость. Ещё неизвестно, согласится ли Бускетс пойти на такие условия.

Напомним, что Серхио в конце сезона с большой долей вероятности покинет «Барселону». Полузащитник наверняка отправится в МЛС, где в его услугах заинтересованы несколько клубов.