«Барселона» охладила интерес к Иньиго Мартинесу, так как впечатлена игрой Алонсо в центре обороны

Каталонская «Барселона» следующим летом вряд ли пополнит свои ряды защитником «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинесом. Ранее ходили слухи, что 31-летний футболист может перебраться на «Камп Ноу» в статусе свободного агента, но если верить Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» заметно охладили интерес к игроку.

Дело в том, что тренерский штаб «Барселоны» остался под впечатлением от игры Маркоса Алонсо в центре обороны, несмотря на то, что испанец номинально является левым защитником. В клубе считают, что экс-игрок «Челси» вполне способен закрыть позицию в центре, когда того потребует ситуация.

Мартинеса ранее рассматривали в качестве замены Херарду Пике, который недавно завершил карьеру.