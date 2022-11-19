Агуэро: «Тер Штеген смотрел на меня как на самого странного человека в мире, когда я шутил»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о серьёзности Марка-Андре тер Штегена.

Аргентинец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2021 года, перебравшись на правах свободного агента после многолетних и успешных выступлений за «Манчестер Сити», но из-за проблем с сердцем завершил карьеру уже в декабре.

«Тер Штеген никогда не понимал моих шуток, – вспоминает в своей онлайн-трансляции Агуэро. – Я пытался шутить, подходил к нему со словами: «Эй, как дела?», а он просто смотрел на меня так, словно я самый странный человек в мире. Этот парень такой серьёзный», – поделился мнением о голкипере «Барселоны» известный экс-форвард.