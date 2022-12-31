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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жорди Альба проводит 300-й матч за «Барселону» в Ла Лиге

31 Декабря 2022 • 17:17 Комментировать
Барселона
1:1
Эспаньол
окончен

В Испании возобновились матчи национального чемпионата, «Барселона» сегодня сражается с «Эспаньолом», и для защитника Жорди Альбы это 300-й матч за каталонский суперклуб в рамках чемпионата Испании. Альба оказался лишь одиннадцатым игроком «Барселоны», добравшимся до такого показателя. Альба дебютировал за команду в чемпионате Испании 19 августа 2012 года в игре с «Реал Сосьедад», а уже через неделю сделал свою первую голевую передачу на Месси в игре с «Осасуной», и «Барселона» выиграла 2:1.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Эспаньолом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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