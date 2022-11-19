Игровую майку с последнего матча Пике поместили в клубный музей «Барселоны»

Игровую майку экс-защитника «Барселоны» Херарда Пике, в которой он отыграл последний официальный матч, поместили в клубный музей. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Напомним, Херард Пике завершил карьеру в ноябре. Последним матчем, в котором он принял участие, стал домашний поединок с «Альмерией» (2:0). Пике вышел в старте. На 84-й минуте встречи под овации болельщиков он покинул стадион и был заменён на Андреаса Кристенсена.

35-летний Херард Пике – один из самых знаменитых игроков «Барселоны» своего поколения. Воспитанник клуба и уроженец столицы Каталонии. В возрасте 17 лет Пике перебрался в «Манчестер Юнайтед», однако четыре года спустя вернулся в родной город и до конца карьеры не покидал «Барселону».