«Барселона» предложила Депая «Ньюкаслу», «сороки» заинтересованы в трансфере

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай этой зимой может оказаться в команде, которая располагается на третьем месте в Английской премьер-лиге. Речь идёт о «Ньюкасле», который получил предложение подписать нидерландца за полгода до окончания срока его контракта с «сине-гранатовыми».

По информации от Sport, «сороки» заинтересовались в трансфере и готовы начать переговоры. Если верить источнику, «Барселона» хочет выручить за своего футболиста в районе 10-15 миллионов евро.

Напомним, Депай ранее играл в Английской премьер-лиге в составе «Манчестер Юнайтед». Манкунианцев и сейчас связывают с нидерландцем, но его возвращение на «Олд Траффорд» пока смотрится маловероятным.