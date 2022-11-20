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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» собирает подписать Менье в январе

20 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

«Барселона» намерена подписать защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба хотело пригласить 31-летнего бельгийца ещё минувшим летом, однако тогда сделку осуществить не удалось, после чего у лондонского «Арсенала» был приобретён Эктор Бельерин.

Действующий контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 6,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Напомним, что в период с 2016 по 2020 год футболист защищал цвета «ПСЖ».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье
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