«Барселона» собирает подписать Менье в январе

«Барселона» намерена подписать защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба хотело пригласить 31-летнего бельгийца ещё минувшим летом, однако тогда сделку осуществить не удалось, после чего у лондонского «Арсенала» был приобретён Эктор Бельерин.

Действующий контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 6,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Напомним, что в период с 2016 по 2020 год футболист защищал цвета «ПСЖ».