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Чемпионат Италии. Серия А

Делофеу: «Я не соответствовал уровню «Барселоны»

15 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
1 1.25 X 6.00 2 10.50
31.12 16:00

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу поделился мыслями о барселонском этапе своей карьеры.

Испанец закончил академию «сине-гранатовых», после чего, не сумев пробиться в первую команду, был продан в английский «Эвертон». В 2017 году «Барселона» вернула Делофеу, но вновь неудачно. С 2020 года форвард выступает в Италии за «Удинезе».

«Опыт в «Барселоне» был для меня полезным, но теперь я бы не вернулся. Выступая в «Барсе», я не соответствовал уровню, мне было непросто. У меня не получалось играть стабильно, а в этом клубе ты должен регулярно показывать невероятный футбол, чтобы преуспеть. Мой уход был неизбежным. К счастью, мне удалось найти себя в другом месте», – заявил в интервью Cadena SER 28-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Барселона Херард Делофеу
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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