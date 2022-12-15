Делофеу: «Я не соответствовал уровню «Барселоны»

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу поделился мыслями о барселонском этапе своей карьеры.

Испанец закончил академию «сине-гранатовых», после чего, не сумев пробиться в первую команду, был продан в английский «Эвертон». В 2017 году «Барселона» вернула Делофеу, но вновь неудачно. С 2020 года форвард выступает в Италии за «Удинезе».

«Опыт в «Барселоне» был для меня полезным, но теперь я бы не вернулся. Выступая в «Барсе», я не соответствовал уровню, мне было непросто. У меня не получалось играть стабильно, а в этом клубе ты должен регулярно показывать невероятный футбол, чтобы преуспеть. Мой уход был неизбежным. К счастью, мне удалось найти себя в другом месте», – заявил в интервью Cadena SER 28-летний футболист.