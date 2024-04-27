Алексис Санчес покинет «Интер» – четыре клуба готовы пригласить игрока

Нападающий «Интера» Алексис Санчес готовится в очередной раз сменить клуб.

35-летний игрок не станет продлевать контракт с «нерадзурри», истекающий по окончании сезона, поэтому уже скоро получит статус свободного агента. Как сообщает журналист Уриэль Иугт, «Удинезе» мечтает вернуть чилийца в свои ряды, также за ситуацией следит турецкий «Галатасарай». У ветерана есть и варианты продолжения карьеры за пределами Европы: аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Фламенго» поддерживают контакт с его окружением.

Напомним, что Алексис Санчес оказался в «Удинезе» ещё в далёком 2006 году, а спустя год был отдан в аренду как раз в «Ривер Плейт».

В нынешней кампании на счету форварда четыре гола и четыре ассиста в 29 матчах за «Интер».