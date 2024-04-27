​Капелло также советует «Милану» пригласить Мотту

Другой бывший наставник «Милана», а также российской сборной по футболу, Фабио Капелло, отреагировал на слухи о том, что Стефано Пиоли покинет «Милан». Как и Арриго Сакки, Капелло считает, что его достойно заменит нынешний наставник «Болоньи» Тьяго Мотта.

- Мотта - бывший полузащитник. Посмотрите на лучших тренеров в мире - все они бывшие полузащитники. Гвардиола, Конте, Хаби Алонсо, Карло Анчелотти, Микель Артета, Хави Эрнандес. Как вы считаете, есть в этом что-то закономерное? Я думаю, что да. Мне кажется, что лучшие тренеры получаются именно из бывших полузащитников. Видение поля, видение игры, понимание важности как игры в нападении, так и в обороне, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.