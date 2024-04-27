Назван главный кандидат на замену Пиоли в «Милане» - это не Конте

Нидерландский специалист Марк ван Боммель, ныне работающий в «Антверпене», может получить работу в итальянском чемпионате. Согласно информации Milan News, в услугах нидерландского тренера заинтересован «Милан».

Кандидатура ван Боммеля считается приоритетной для «россонери». Марк занимает пост главного тренера «Антверпена» с 2022 года. Стоит отметить, что нидерландец в бытность футболистом выступал за «Милан» с 2011 по 2012 год.

После 33 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 69 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Рулевым команды является Стефано Пиоли.