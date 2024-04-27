Ибрагимович примет важное решение в «Милане»

Экс-нападающий сборной Швеции, а ныне сотрудник «Милана» Златан Ибрагимович сыграет ключевую роль в выборе нового главного тренера команды. Также он будет участвовать в подборе усиления в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Milan News.

Ранее в прессе сообщалось, что «россонери» рассматривают кандидатуры Марка ван Боммеля, Антонио Конте и Тьяго Мотты. Нынешним наставником миланской команды является Стефано Пиоли.

По итогам 33 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 69 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Лидером является «Интер», который уже гарантировал себе скудетто.