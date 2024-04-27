Арустамян: «Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»

Известный журналист Нобель Арустамян высказался о прогрессе в игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту». В полуфинале Кубка Италии бергамаски в ответном матче одолели «Фиорентину» со счетом 4:1.
«Миранчуку комфортно в Бергамо. Он превращается в реально важную фигуру «Аталанты». С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Лёша быстро наладил коннект с партнёрами», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний россиянин провел 21 встречу. Миранчук отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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