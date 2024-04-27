Арустамян: «Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»

«Миранчуку комфортно в Бергамо. Он превращается в реально важную фигуру «Аталанты». С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Лёша быстро наладил коннект с партнёрами», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.