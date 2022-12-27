Левандовски назвал тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выделил самых важных тренеров в своей карьере.

До июля нынешнего года поляк на протяжении восьми лет выступал за мюнхенскую «Баварию», где поработал под руководством множества авторитетных специалистов.

«Тренеры, оказавшие на меня наибольшее влияние? Таких много, но я бы отметил Юргена Клоппа, Карло Анчелотти, Ханса-Дитера Флика и Пепа Гвардиолу», – цитирует Mundo Deportivo 34-летнего футболиста.

В составе «Барселоны», возглавляемой Хави Эрнандесом, Роберт Левандовски отметился 18 забитыми мячами в 19 поединках во всех соревнованиях.