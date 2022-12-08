Агент высказался о возможном переезде Бельерина в Россию

Альберто Ботиньес, агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина, оценил вероятность перехода испанца в один из российских клубов.

Напомним, действующий контракт 27-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что Бельерин может продолжить карьеру в итальянской «Роме».

«Нет, Бельерин точно не поедет в Россию», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе каталонцев пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за «Бетис» и лондонский «Арсенал», в составе которого трижды выигрывал Кубок Англии.