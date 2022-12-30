​Хави отреагировал на допуск Левандовски к дерби

Нападающий Роберт Левандовски сможет помочь «Барселоне» в субботнем дерби против «Эспаньола». Суд Мадрида по урегулированию споров отложил дисквалификацию поляка до вынесения вердикта по апелляции. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Мы узнали об этом в конце тренировки. В процессе подготовки мы думали, что Левандовски не сыграет. Лучше не узнавать такие новости так поздно. Мы удивлены, но счастливы. Я понимаю разочарование «Эспаньола». Посмотрим, чем всё завершится. Надеемся, что дисквалификацию сократят. Наказание несоизмеримо проступку», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Эспаньол» пройдёт 31 декабря.